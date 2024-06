Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall mit Schwerverletzten im Kreuzungsbereich - Verdacht auf Alkohol und Drogen am Steuer

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag (16:45 Uhr) kam es im Bereich der Kreuzung Oerweg/Devensstraße/L511 zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten.

Ein 41-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen fuhr auf der L511 in Richtung Devensstraße. Auf Höhe der Kreuzung mit dem Oerweg wollte der nach rechts in Richtung Recklinghausen abbiegen. Auf der Rechtsabbiegerspur kam er allerdings nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Verkehrsinseln. Anschließend kollidierte er mit zwei Fahrzeugen, die auf dem Oerweg an einer roten Ampel warteten.

In einem der beiden wartenden Fahrzeuge wurden ein 28-Jähriger aus Bochum und ein 3-jähriger Junge schwer verletzt. Sie mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Das Fahrzeug des 41-Jährigen wurde sichergestellt, sein Mobiltelefon wurde beschlagnahmt. Der Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen bei dem Recklinghäuser. Ihm wurden Blutproben auf der Polizeiwache entnommen.

Ein weiteres Auto musste abgeschleppt werden.

Der gesamte Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort ergaben sich Hinweise, dass der 41-Jährige im Vorfeld bereits vor einer Kontrolle der Autobahnpolizei geflüchtet war. Auch hier wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

