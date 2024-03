POL-PDWIL: Fahrerflucht auf dem Kueser Plateau

Wittlich (ots) - Am 20.03.2024 kam es gegen 19.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Kurfürstenplatz in Wittlich. Hierbei sollen mehrere Personen auf den Geschädigten eingeschlagen und diesen verletzt haben. Im weiteren Verlauf wurden aus einer Schreckschusswaffe noch zwei Schüsse abgegeben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich ...

mehr