Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dortmund: Verfahren gegen Polizeibeamte eingestellt

Recklinghausen (ots)

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des PP Recklinghausen vom 04.04.2024:

Am 03.04.2024 wurde ein 52-jähriger Mann, der zuletzt keinen festen Wohnsitz hatte, an der Reinoldi-Kirche in Dortmund durch einen Schuss aus einer Dienstwaffe eines Polizeibeamten tödlich verletzt.

Im Vorfeld hatten zwei andere Polizeibeamte insgesamt drei Schüsse aus Distanzelektroimpulsgeräten auf den 52-Jährigen abgegeben.

Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat das Verfahren gegen sämtliche Polizeibeamte gemäß § 170 Abs. 2 der Strafprozessordnung eingestellt, da das Verhalten der Polizeibeamten gerechtfertigt war.

Für weitere Presseauskünfte steht Ihnen Staatsanwalt Henner Kruse jederzeit unter der Telefonnummer 0231/926-26122 zur Verfügung.

Die vorangegangenen Pressemeldungen finden Sie unter den folgenden Links:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5749201

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5749335

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell