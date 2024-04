POL-DO: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0351 Bei einem Flug-Unfall am Dortmunder Flughafen sind am Mittwoch (3.4.2024) um 11:44 Uhr die zwei Insassen eines Kleinflugzeugs leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst versorgt sie. Die Insassen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Aktuell können keine Maschinen vom Flughafen Dortmund aus starten. Ankommende Flüge werden umgeleitet. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Derzeit ist die ...

mehr