POL-DO: Zwei Verletzte nach Flug-Unfall am Airport in Dortmund

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0349 Eine Gruppe von ca. 20 Personen betrat am Dienstag (2. April 2024) unrechtmäßig einen Parkplatz in der Strobelallee in Dortmund, zündete Pyrotechnik an und bedrohte einen Sicherheitsmitarbeiter. Die Polizei stellte mehrere pyrotechnische Gegenstände und Sturmhauben sicher. Ersten ...

mehr