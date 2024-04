Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmunderin im Innenhof des Alten Mühlenwegs bestohlen, Täter flüchtete mit Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0348

Am Dienstagnachmittag (2. April) kam es gegen 15.20 Uhr in Dortmund zu einem Diebstahl einer Handtasche aus einem Pkw. Das Auto war in einem Innenhof eines Wohnhauses des Alten Mühlenweg unverschlossen abgestellt. Die Handtasche lag auf dem Beifahrersitz.

Eine 73-Jährige war mit dem Ausladen von Einkäufen beschäftigt. Nachdem sie einen Teil der Einkäufe ins Haus gebracht hatte, kehrte sie zu ihrem Wagen zurück. Dabei beobachtete sie einen unbekannten Mann im Innenhof. Sie schaute nach ihrer Handtasche und bemerkte den Diebstahl der Tasche aus dem Auto. Der Mann hatte die Tasche an sich genommen und ging mit dieser davon.

Die Dortmunderin ging auf den Mann zu und riss die Tasche wieder an sich. Der Mann versuchte wieder in den Besitz der fremden Tasche zu kommen. Er riss an der Kleidung und an der Tasche der 73-Jährigen, welche sie noch in den Händen hielt. Es gelang ihm dabei, die Geldbörse aus der Tasche zu nehmen. Daraus nahm er Bargeld und ließ die Tasche und die Geldbörse zurück.

Er flüchtete mit dem Bargeld zu Fuß auf dem Alten Mühlenweg in Richtung Norden. Durch lautes Schreien der Dortmunderin wurde ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam. Auch er sah noch den flüchtigen Täter.

Dieser wird wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 175 bis 180 Meter groß mit kräftiger Statur und Drei-Tage-Bart, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke. Der Täter trug eine schwarze Kappe.

Durch die Rangelei erlitt die 73-Jährige eine leichte Verletzung an der Hand.

Wer kann Angaben zum flüchtigen Täter machen? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell