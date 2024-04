Polizei Dortmund

POL-DO: Personengruppe zündet Pyrotechnik auf dem Parkplatz Luftbad am Signal Iduna Park und bedroht Sicherheitsmitarbeiter

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0349

Eine Gruppe von ca. 20 Personen betrat am Dienstag (2. April 2024) unrechtmäßig einen Parkplatz in der Strobelallee in Dortmund, zündete Pyrotechnik an und bedrohte einen Sicherheitsmitarbeiter. Die Polizei stellte mehrere pyrotechnische Gegenstände und Sturmhauben sicher.

Ersten Ermittlungen zufolge betraten gegen 22:45 Uhr mehrere dunkel bekleidete und vermummte Männer und Frauen widerrechtlich den Parkplatz "Luftbad" am Signal Iduna Park. Dort platzierten sie pyrotechnische Gegenstände und zündeten diese zum Teil an. Ein 73-jähriger Sicherheitsmitarbeiter aus Dortmund forderte diese auf, das Gelände zu verlassen. Daraufhin bedrohten sie den Ordner und flüchteten in Richtung Strobelallee.

Als Polizeibeamtinnen und -beamte vor Ort eintrafen, stellten sie zwei Autos und sieben Personen auf der Strobelallee, zwischen dem Parkplatz B und A8, fest. Vier der Tatverdächtigen sind der Polizei bereits wegen Gewaltdelikten bei Fußballspielen bekannt. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Personen und Autos.

Die Beamten stellten u.a. pyrotechnische Gegenstände und Sturmhauben sicher, erteilten Platzverweise und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, Bedrohung und Hausfriedensbruch ein.

Bei den Tatverdächtigen handeln es sich um fünf Männer (20, 23, 30, 30 und 36) und zwei Frauen (26 und 31) aus Bünde, Emsdetten, Dortmund, Gütersloh, Halle, Harsewinkel. Gegen den 30-Jährigen aus Harsewinkel lag ein Haftbefehl vor. Diesen konnte er auf einer Polizeiwache finanziell begleichen.

