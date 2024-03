Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: 84-jähriger Vermisster aus Sulzbach

Sulzbach (ots)

Seit heute Morgen wird der 84-jährige G. S. aus Sulzbach vermisst. Herr S. verließ gegen 03:00 Uhr sein Haus in der Straße Am Bruchwald in Sulzbach und begab sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Seitdem ist Herr S. nicht mehr zurückgekehrt. Er ist ca. 175 cm groß, 80 Kg schwer und hat eine Halbglatze. Vermutlich ist er mit einem rot-braunen Schlafanzug bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel. 06897/9330, oder an jede andere Polizeidienststelle.

