POL-EN: Ennepetal - Einbruch in Lagerhalle in der Kölner Straße

Schwelm (ots) - Am Freitag, den 22.03.2024, befährt gegen 11:30 Uhr eine 82-jährige Frau aus Wuppertal die Straße Am Ochsenkamp in Fahrtrichtung Barmer Straße. Als sie in den dortigen Kreisverkehr einbiegt, missachtet sie die Vorfahrt eines 17-jährigen Wuppertalers, der mit seinem Kleinkraftrad den Kreisverkehr in Richtung Wuppertal befährt. Bei der anschließenden Kollision wird der 17-jährige leicht verletzt. Er ...

