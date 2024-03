Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Gevelsberg (ots)

Am Samstag, den 23.03.2024, befährt gegen 02:40 Uhr ein 55-jähriger Hagener mit seinem MAN die Hagener Straße in Fahrtrichtung Hagen. Mutmaßlich aufgrund Missachtung einer rotlichtzeigenden Ampel, kollidiert er im Kreuzungsbereich An der Drehbank / Hagener Straße mit dem Mercedes eines 20-jährigen Gevelsbergers, der auf die Hagener Straße in Fahrtrichtung Hagen abbiegt. Dabei wird der 20-jährige Beifahrer des Mannes aus Gevelsberg leicht verletzt. Er wird nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell