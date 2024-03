Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 22.03.2024, befährt gegen 17:20 Uhr ein 20-jähriger Mann aus Hagen mit einem Renault die Eichholzstr in Fahrtrichtung Wetter. Als er beabsichtigt in die Berchemallee abzubiegen, missachtet er den Vorrang einer 30-jährigen Wittenerin, die mit ihrem Ford die Eichholzstraße in Richtung Hagen befährt. Bei der Kollision werden die 30-jährige und ihre 1-jährige Tochter leicht verletzt. Sie werden mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

