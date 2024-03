Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Einbruch in fünf Keller in Wuppermannstraße

Ennepetal (ots)

Gleich in fünf Kellerraum wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Wuppermannstraße in Ennepetal eingebrochen. Unbekannte Täter brachen zwischen dem 20.03.2024, 17:00 Uhr und dem 21.03.2024, 11:30 Uhr gewaltsam die Kellertüren auf und gelangten so in die einzelnen Räume. Dort suchten sie dann nach Tatbeute. Zur Tatbeute konnten noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-4000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell