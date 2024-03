Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Schwelm (ots)

Am Freitag, den 22.03.2024, befährt gegen 11:30 Uhr eine 82-jährige Frau aus Wuppertal die Straße Am Ochsenkamp in Fahrtrichtung Barmer Straße. Als sie in den dortigen Kreisverkehr einbiegt, missachtet sie die Vorfahrt eines 17-jährigen Wuppertalers, der mit seinem Kleinkraftrad den Kreisverkehr in Richtung Wuppertal befährt. Bei der anschließenden Kollision wird der 17-jährige leicht verletzt. Er wird nach Behandlung durch einen Rettungswagen vor Ort entlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1850 Euro.

