POL-RE: Bottrop: Fahndung nach Taschendiebstahl - mit Foto

Recklinghausen (ots)

Eine unbekannte Frau entwendete am 15. November 2023 (gegen 15:30 Uhr) die Handtasche einer 88-Jährigen. Zu der Tat kam es in einem Lebensmittelmarkt an der Straße Fuhlenbrock. In der Tasche befanden sich Haustürschlüssel, Versichertenkarten, Dokumente und Bargeld. Die Unbekannte konnte bei der Tat videografiert werden. Ein Foto der Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/137083

Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

