POL-RE: Recklinghausen: 52-Jähriger stirbt nach Unfall mit Krankenfahrstuhl

In der Nacht zu Sonntag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, roten Citroen C3 Aircross. Das Auto stand am Pastoratsweg. Der Schaden ist an der linken Fahrzeugseite erkennbar. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

