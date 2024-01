Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Graffiti, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Nach einer Sachbeschädigung durch verfassungswidrige Farbschmierereien an der Konrad-Adenauer-Brücke sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Tatverdächtigen und möglichen Zeugen. Das Graffiti wurde am Sonntag gegen 14 Uhr festgestellt, ein genauer Tatzeitraum ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07225-9887-112 an die Beamten des Polizeipostens Gaggenau. /sa

