Rastatt (ots) - Anrufer meldeten in der Nacht zum Sonntag gegen 2:30 Uhr handfeste Streitigkeiten mehrerer Personen in einer Lokalität in der Schloßstraße. Eine mutmaßlich betroffene und alkoholisierte Frau sei in einen Pkw gestiegen und davongefahren. Die Betreffende parkte jedoch wohl in unmittelbarer Nähe und kehrte erneut zum Ort des Geschehens zurück. Beim ...

mehr