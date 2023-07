Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Unter falscher Identität im Bundesgebiet unterwegs

Karlsruhe (ots)

(Karlsruhe, 07.07.2023)

In der Nacht auf Freitag (7. Juli) stellte die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof einen 31-jährigen Mann fest, welcher bereits seit längerer Zeit mit falschen Personalien in Deutschland lebt.

Gegen 02:15 Uhr kontrollierten die Beamten den 31-jährigen algerischen Staatsangehörigen routinemäßig. Der Mann wies sich dabei mit einem spanischen Identitätsdokument aus. Dieses wies augenscheinlich Fälschungsmerkmale auf, aus diesem Grund überprüfte eine Urkundenfachkraft das Identitätspapier vor Ort. Der Verdacht auf eine Fälschung erhärtete sich hierbei.

Bei einer Durchsuchung der Person stellten die Bundespolizisten zudem verbotene Betäubungsmittel fest.

Die Beamten nahmen den 31-Jährigen vorläufig fest und verbrachten ihn zur Wache am Hauptbahnhof. Mittels polizeilicher Hilfsmittel stellten die Bundespolizisten die rechtmäßige Identität des Tatverdächtigen fest.

Wie lange sich der Mann bereits unerlaubt in Deutschland aufhält ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Urkundenfälschung, des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell