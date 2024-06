Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schwörstadt: Frontalkollision zwischen Pkw und Motorrad - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Montag, 10.06.2024, gegen 09.45 Uhr, kollidierten auf der Kreisstraße 6337 eine Pkw-Fahrerin frontal mit einem entgegenkommenden 53-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in die Uni-Klinik nach Freiburg. Die 40-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Kreisstraße von Dossenbach kommend in Richtung Wehr und soll auf dieser Strecke auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, wo es zu einer Frontalkollision mit dem entgegenkommenden 53-jährigen Motorradfahrer kam. Der Pkw wurde ausgedreht und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Das Motorrad sowie der Fahrer wurden nach rechts abgewiesen und flogen in eine Wiese. Die 40-jährige Pkw-Fahrerin wurde ebenfalls verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell