Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 32

Herbertingen (ots)

Am Donnerstagabend, etwa gegen 22.19 Uhr kam es auf der B32 an der Einmündung zur B 311 bei Herbertingen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Seat-Fahrer ums Leben kam. Nach derzeitigem Ermittlungstand kam der 25-jährige aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve in Fahrtrichtung Sigmaringen nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw 40-Tonner. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 37-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Sigmaringen eingeliefert. Nach kurzer ambulanter Behandlung konnte er wieder entlassen werden. Für die Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Ravensburg wurde auch ein Gutachter hinzugezogen. Den ersten Einschätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 100.000.- Euro. Zur Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, welche aktuell noch andauern, musste die B 32 an der Örtlichkeit in beiden Richtungen durch die Straßenmeisterei voll gesperrt werden. Neben Notarzt und Rettungswagen war auch die Feuerwehr vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell