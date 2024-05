Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Diebstähle - Unfallflucht - Aufbruch eines Milchautomaten - Ungewöhnlicher Personentransport

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Diebstahl aus Fahrzeug

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 01:10 Uhr, wurde ein 68-jähriger Mann auf einen jungen Dieb aufmerksam, der sich Zugang zu dessen in der Haydnstraße abgestellten Chrysler verschaffte. Als der Besitzer den Dieb ansprach, ergriff dieser unmittelbar die Flucht. Insgesamt entwendete der junge Täter 250 Euro aus dem Geldbeutel des Besitzers. Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Backnang: Wahlplakat-Akrobatik

Am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr ergab sich für eine Streifenwagenbesatzung in der Eugen-Adolff-Straße ein ungewöhnlicher Anblick. Ein Teleskopradlader beförderte zwei Personen in der vorne angebrachten Schaufel, die damit beschäftigt waren, Wahlplakate an Laternenmasten anzubringen. Die Personen waren dabei nicht gesichert. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wird derzeit geprüft und der Stadt Backnang vorgelegt.

Fellbach: Fahrraddiebstahl

In der Zeit von Donnerstag bis Samstag wurde ein dunkelblaues Mountainbike der Marke KTM, das in der Fritzstraße abgestellt und gesichert war, von einem unbekannten Dieb entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Dienstagmittag gegen 14:25 Uhr wurde ein in der Schillerstraße geparkter VW Golf von einer bisher unbekannten Fahrzeugführerin beschädigt. Die Verursacherin verließ unmittelbar unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 150,00 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Alfdorf: Aufbruch von Milchautomat

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Milchautomat auf einem landwirtschaftlichen Hof im Strutweg von einem Unbekannten aufgebrochen. Dabei wurde ein zweistelliger Geldbetrag entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000,00 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182/92810 entgegen.

