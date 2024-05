Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw, Schwertransport fährt sich fest und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Montagmittag 12 Uhr und Dienstagvormittag 11 Uhr Zugang zu einem geparkten Audi auf einem Parkplatz in der Gaildorfer Straße. Anschließend entwendete er aus dem Fahrzeug drei Monitore und eine Bohrmaschine. Ebenfalls wurde eine Box mit Fahrzeugelektrik, sowie die Verkleidung des Kofferraums und die Fahrzeugfront abmontiert und entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Schwertransport fährt sich auf Autobahn fest

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr befuhr ein 46-jähriger Schwertransportfahrer die A6 in Richtung Heilbronn. An einer dortigen Baustelle fuhr er in diese ein, obwohl sein Schwertransport zu breit für die einspurige Fahrbahn war. Der 46-Jährige fuhr sich mit seinem Fahrzeug fest und konnte nicht mehr weiterfahren, weshalb die A6 vollständig gesperrt war. Damit der Schwertransport zurücksetzen konnte, musste die A6 kurzzeitig in beide Richtungen vollständig gesperrt werden. Anschließend wurde der 46-Jährige auf einen Autohof gelotst. Da seine Fahrt nicht genehmigt war, konnte er diese nicht weiter fortsetzen. Die Autobahn musste aufgrund des Vorfalls für etwa drei Stunden in Richtung Heilbronn vollständig gesperrt werden. Gegen den Fahrer des Schwertransports und dessen Firma werden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Schrozberg: Verkehrsunfall

Am Dienstagvormittag gegen 11:30 Uhr nahm eine 40-jährige Fahrerin eines VW beim Einfahren von Untereichenrot in die L1026 einer 46-jährigen VW-Fahrerin auf der L1026 die Vorfahrt. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, nach dem die beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrtauglich waren. Beide Fahrzeugführerinnen verletzten sich leicht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 9.000 Euro.

