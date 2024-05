Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Räuberischer Diebstahl

Aalen (ots)

Fellbach: Räuberischer Diebstahl

Am Dienstag, gegen 09:45 Uhr entnahm ein bislang unbekannter Dieb aus der Kasse eines Ladengeschäftes in der Cannstatter Straße ca. 300 Euro in Bar. Als der Ladenbesitzer den Dieb ertappte, eilte er diesem nach und konnte ihn kurzzeitig festhalten, bis er sich losriss und flüchtig ging. Der Unbekannte wird auf ein Alter zwischen 20 und 22 Jahren geschätzt und als männlich mit dunklem Teint beschrieben. Er sei circa 165 bis 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose sowie ein dunkles Half-Zip-Oberteil. Auffällig waren zudem seine dunkelblaue Cap mit einem roten "B" und seine schwarz-weißen Sneakers.

Hinweise zu dem Verdächtigen nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegen.

