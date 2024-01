Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kontrollen in Weimar und dem Weimarer Land

Weimar (ots)

Am Freitag und in der Nacht auf Samstag fanden, teils mit Unterstützung der Thüringer Bereitschaftspolizei, Kontrollen im Stadtgebiet Weimar statt, wobei mehrere Verstöße festgestellt werden konnten. In der Schillerstraße konnten bei einem 16-Jährigen zwei Böller "DumBum" und "LaBomba" aus Polen festgestellt werden. Diese Böller entsprechen nicht den Anforderungen für in Deutschland zugelassenes Feuerwerk. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz folgte. Die Sprengmittel wurden beschlagnahmt. Ebenfalls in der Schillerstraße wurde bei einem weiteren 16-Jährigen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Die Substanz wurde beschlagnahmt und der Jugendliche den Erziehungsberechtigten übergeben. In der Rießnerstraße wurde ein 18-Jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. Bei diesem konnte ebenfalls eine geringe Menge Marihuana sowie Haschisch aufgefunden werden. Auch dieser junge Mann musste in der Folge die Drogen abgeben und erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei einer Kontrolle einer 33-jährigen Frau im Weimarer Ortsteil Schöndorf konnte bei dieser eine Kleinstmenge Methamphetamin festgestellt und beschlagnahmt werden.

Bei Verkehrskontrollen in Weimar und im Weimarer Landkreis konnten darüber hinaus mehrere Mängel an Fahrzeugen festgestellt werden, darunter nicht mitgeführte Warnwesten oder Verbandskästen, defekte Lichteinrichtungen und falsche Bereifung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell