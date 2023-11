Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht beim Stadionbad

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Person beschädigte am Sonntag (19.11.2023) zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr vermutlich beim ein- oder ausparken einen Dacia Logan, der ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Stadionbads am Berliner Platz. Anschließend fuhr die Person davon, ohne sich um den verursachten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

