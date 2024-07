Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Wegen überhöhter Geschwindigkeit wurden Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Freitag kurz nach 3 Uhr auf einen Autofahrer in der Schützenstraße aufmerksam. Die Polizisten stoppten den Wagen und nahmen beim 26-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Vortest ergab über zwei Promille, weshalb der 26-Jährige die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Ravensburg

Nicht angeschnallt und alkoholisiert

Bereits am Vormittag deutlich alkoholisiert wurde ein 57 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag gegen 10.30 Uhr von einer Polizeistreife im Stadtgebiet gestoppt. Die Beamten waren auf den Autofahrer aufmerksam geworden, weil er nicht angeschnallt war. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr, ein Vortest ergab 1,5 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus, die Beschlagnahme des Führerscheins des 57-Jährigen sowie eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft waren die Folgen.

Ravensburg

Pedelec-Fahrer bei Wildunfall schwer verletzt

Ein Reh ist einem 84 Jahre alten Pedelec-Fahrer am Donnerstag gegen 19 Uhr bei Bavendorf zum Verhängnis geworden. Der Senior war auf Höhe Segner in Richtung Wilhelmskirch unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn querte. Durch die wuchtige Kollision stürzte der 84-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An seinem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Das Reh flüchtete indes von der Unfallstelle.

Weingarten

Polizei warnt erneut vor Anlagebetrug

Einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag hat ein 65 Jahre alter Mann in den vergangenen Wochen an Betrüger überwiesen. Der 65-Jährige wurde im Internet auf eine Geldanlageform in Kryptowährungen aufmerksam. Er investierte zunächst 250 Euro. In der Folge wurde er von einem angeblichen Finanzberater kontaktiert, der hohe Gewinne vorgab und den 65-Jährigen davon überzeugte, weitere Ersparnisse "anzulegen". Das Opfer ließ sich überzeugen und überwies insgesamt knapp 70.000 Euro auf ein ausländisches Konto. Da bei ihm schließlich Zweifel an der Geldanlage aufkamen, schaltete er die Polizei ein. Die Beamten ermitteln und warnen erneut vor dieser Betrugsmasche. Lassen Sie sich nicht von utopisch hohen Gewinnerträgen blenden, informieren Sie sich bei der Verbraucherzentrale sowie spezialisierten Anwälten und lassen Sie die Ihnen vorliegenden Angebote prüfen. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und anderen Betrugsformen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Fronreute

Vorfahrt missachtet - Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstag kurz vor 20 Uhr an der Kreuzung Öschweg/Schussenstraße. Eine 36-jährige VW-Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 47-jährigen Fiat-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Waldsee

Hacker verschaffen sich Zugriff auf Firmen-Rechner

Schaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich haben bislang unbekannte Täter verursacht, die vergangene Woche den Laptop einer Firma gehackt haben. Durch das Aufspielen von Schadsoftware gelang es den Unbekannten, die darauf befindlichen Dateien so zu verschlüsseln, dass kein Zugriff durch die Firma mehr möglich war. Im weiteren Verlauf erpressten die Hacker den Betrieb und forderten Geld für die Entschlüsselung des Rechners. Der Firmenchef ging nicht auf die Forderung ein, sondern erstattete Anzeige bei der Polizei. Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt nun wegen versuchter Erpressung.

Amtzell

Mit über zwei Promille hinterm Steuer

Mehr als zwei Promille hatte ein 45-jähriger Autofahrer intus, den eine Polizeistreife am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in Geiselharz gestoppt hat. Ein Vortest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik veranlassten. Der 45-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Kißlegg

Einbrecher steigen in Gaststätte ein

In eine Gastwirtschaft in der Herrenstraße haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 9.30 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, eingebrochen. Die Unbekannten gelangten über ein gekipptes Fenster in das Innere der Wirtschaft. Dort brachen sie einen Tresor auf und entwendeten Bargeld. Zudem nahmen sie einen E-Scooter mit, der in einem Nebenraum stand. Weiteren Schaden richteten die Täter an einer Stahltür im Keller an, die sie aufbrachen, aber offenbar nichts Brauchbares fanden. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Leutkirch

Kupferdiebe unterwegs

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vom Gelände einer Firma in der Straße "In den Bögen" Kupferschrott entwendet. Um auf das Gelände zu gelangen, trennten die Unbekannten ein Zaunelement heraus und fuhren mit einem Fahrzeug auf das Grundstück. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro beziffert. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

