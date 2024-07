Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Müllcontainerbrand auf Betriebsgelände - Einsatz des neuen Wechselladerfahrzeug

Sottrum (ots)

Am Montagmorgen gegen 9.00 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Sottrum zu einem brennenden Müllcontainer auf dem Betriebsgelände eines Lebensmitteldiscounters alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Rauchmelder im Bereich der Papierpresse berechtigterweise ausgelöst hatte.

Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Erkundung im Bereich der Papierpresse vor, um die Ursache des Brandgeruches und der Verqualmung ausfindig zu machen. Um besser an den vermeintlichen Brand heranzukommen, wurde das neu angeschaffte Wechselladerfahrzeug aus Sottrum nach alarmiert. Mit diesem vielseitig einsetzbaren Fahrzeug konnte der Container per Hakenlift angehoben und vorgezogen werden. Hierdurch konnte sichergestellt werden das sowohl im Bereich der Presse als auch im Bereich des Containers keine Flammenbildung vorhanden war. Nach einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr zu Ende. Im Einsatz war sie mit zwei Fahrzeugen und 13 Kameraden. Zur Schadenshöhe kann Seiten zur Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Die Gemeindewehrführung sieht sich in der Anschaffung dieses neuen Wechsellader (WLF) bestätigt. Bereits vor vier Wochen war bei einem Großbrand in Winkeldorf dieses Fahrzeug erstmalig im Einsatz. Mit verschiedenen Containern beladen, kann es u.a. Container für Hygiene und Aufenthalt an die Einsatzstelle transportieren.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell