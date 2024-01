Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffitischmiererein in Apolda

Apolda (ots)

Am gestrigen Donnerstag musste ein Hausbesitzer in Apolda erschreckenderweise feststellen, dass seine Fassade mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert wurde. An der Hauswand des Mehrfamilienhauses am Busbahnhof befindet sich nun ein großer, unleserlicher und unansehnlicher Schriftzug. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zu den Tätern bittet die Polizeiinspektion Apolda unter der Tel.: 03644/541- 0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell