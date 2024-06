Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Gasaustritt in Einfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Zeven (ots)

Am frühen Montagmorgen um 04.23 Uhr wurden die Feuerwehren aus Zeven, Brauel und Brüttendorf, sowie das Führungsfahrzeug des Gefahrgutzuges des Landkreises Rotenburg, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der organisatorische Leiter Rettungsdienst und die Polizei in die Kivinanstraße in Zeven zu einem vermuteten Gasaustritt alarmiert. Außerdem wurde vorsorglich der Energieversorger an die Einsatzstelle gerufen.

Zwei Personen klagten dort über Unwohlsein. Als Ursache hierfür wurde ein Gasaustritt oder ein erhöhter Kohlenstoffmonoxid-Wert vermutet. Alle Messungen der Feuerwehr blieben allerdings ergebnislos.

Eine Person musste mit einem Rettungswagen, begleitet durch den Notarzt, in das Rotenburger Diakonieklinikum transportiert werden. Die zweite Person gab bei Eintreffen der Rettungskräfte an, keine Beschwerden mehr zu haben.

Gegen 05:00 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und alle Kräfte konnten die Einsatzstelle wieder verlassen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell