Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden auf der Bundesautobahn 8

Zweibrücken (ots)

Bereits am Freitagabend, 12.07.2024, gegen 19.20 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 8 in Richtungsfahrbahn Saarland in Höhe der Anschlussstelle Contwig ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und einem geschätzten Sachschaden in Höhe von ca. 100.000.- Euro. Der 30-jährige Fahrer eines PKW Audi A 6 wechselte von der Beschleunigungsspur direkt auf die Überholspur und übersah hierbei einen von hinten mit hoher Geschwindigkeit herannahenden PKW Mercedes Benz. Der 56-jährige Fahrer des Mercedes konnte sein Fahrzeug nicht mehr abbremsen und kollidierte mit dem Heck des Audi. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. /pizw

