POL-PDPS: Sachbeschädigung durch Graffiti

Pirmasens (ots) - Am Samstagabend zwischen 19:00-23:30 Uhr kam es zum Einbruch in ein Mehrparteienhaus in der Kirchbergstraße in Pirmasens. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten Bargeld, Goldschmuck sowie Haushaltsutensilien im Gesamtwert von ca. 27000 EUR. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges ...

mehr