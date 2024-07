POL-PDPS: Kind von Fahrzeug erfasst und verletzt

Zweibrücken (ots) - Zeit: 10.07.2024, 19:00 Uhr - 11.07.2024, 07:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Am Güterbahnhof SV: Zwischen dem 10.07.2024, 19:00 Uhr und dem 11.07.2024, 07:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Zweibrücken, am Güterbahnhof. Der 21-jährige Geschädigte parkte seinen schwarzen Audi A5 Am Güterbahnhof in Zweibrücken, als dieser durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt wurde. Der ...

