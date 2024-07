POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl

Contwig (ots) - Am Freitag, den 12.07.2024 um 11:15 Uhr, parkte die Geschädigte ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand in der Oberauerbacher Straße in Contwig in Fahrtrichtung Oberauerbach. Eine unbekannte Fahrzeugführerin, ist beim Vorbeifahren an dem hinteren linken Kotflügel hängen geblieben und hat das Fahrzeug entsprechend mit ihrer vorderen rechten Fahrzeugseite gestreift. Im Anschluss entfernte sich die ...

