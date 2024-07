Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Von Donnerstag- auf Freitagnacht (11.07.2024 22:45 Uhr bis 12.07.2024 09:00 Uhr) stellte der Geschädigte sein Fahrzeug Volvo auf dem Netto-Markt Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße in einer dafür vorgesehenen Parkplatzmarkierung ab. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte dies beim Ausparken und verließ die Örtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1200 Euro an der Beifahrertür und am Kotflügel des beschädigten Fahrzeugs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell