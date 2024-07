Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrraddiebstahl/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 11.07.2024 im Zeitraum von 17.55 Uhr bis 18.05 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in der Quebecstraße, am dortigen Netto-Markt ein weißes E-Bike der Marke Crussis. Das E-Bike war nicht explizit gegen Diebstahl gesichert. Die Schadenshöhe dürfte sich auf ca. 1700.- Euro belaufen. Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

