POL-PDPS: Diebstahl aus PKW

Zweibrücken (ots) - Bereits am Dienstag, 09.07.2024 in der Zeit von 14.30 Uhr bis 19.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein schwarzes BMX-Rad der Marke Bergsteiger vor dem Eingang des Freibades in Zweibrücken. Das BMX Rad, welches mit einer auffälligen blauen Bereifung ausgestattet ist, war zuvor mit einem Schloss gesichert. Der Schaden dürfte sich auf ca. 300.- belaufen. Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann ...

mehr