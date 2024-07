POL-PDPS: Diebstahl eines BMX-Rades/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots) - Am Dienstag, 09.07.2024 in der Zeit von 15.40 Uhr bis 15.46 Uhr ereigneten sich auf der Bundesautobahn 8, Richtungsfahrbahn Pirmasens in Höhe der Anschlussstelle Zweibrücken-Mitte zwei Verkehrsunfälle als zwei PKW über einen auf der rechten Fahrspur liegenden Verbundstein fuhren. Hierbei platze an einem Mercedes-Benz und an einem BMW jeweils der linke Vorderreifen. Der Sachschaden dürfte sich auf ...

mehr