Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Feuerwehr Schwalbach zur "Feuerwehr des Monats" ausgezeichnet

Schwalbach am Taunus (ots)

Mit unserem Projekt "Schaffung einer Coworking Area im Feuerwehrhaus" sind wir vom Land Hessen für unsere innovative Projektidee geehrt worden und zur "Feuerwehr des Monats Februar 2024" ernannt worden. Der hessische Innenminister Roman Poseck kam zum Überreichen extra zu uns ins Feuerwehrhaus und überreichte Stadtbrandinspektor Marco Richter stellvertretend die Urkunde und drückte seine Wertschätzung für unsere tägliche Arbeit aus.

"Der überwiegend ehrenamtlich sichergestellte Brandschutz funktioniert nur, wenn die Vereinbarkeit von Ehrenamt und Beruf gewährleistet ist. Hierfür hat die Feuerwehr Schwalbach einen innovativen und sehr wirkungsvollen Weg gewählt. In Eigenregie wurden unmittelbar in der Feuerwehrwache Arbeitsplätze geschaffen, mit denen Beruf und ehrenamtliches Engagement in der Feuerwehr optimal verknüpft werden können. Gleichzeitig leisten die Coworking-Arbeitsplätze einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Tagesalarmbereitschaft und sind damit ein bedeutsamer Baustein für die Sicherheit der Bevölkerung. Das dank der finanziellen Unterstützung der Stadt umgesetzte Projekt besitzt Vorbildcharakter für Feuerwehren in ganz Hessen. Es ist beeindruckend was hier vor Ort von den Ehrenamtlichen umgesetzt wurde. Deshalb hat die Feuerwehr Schwalbach die Auszeichnung zur Feuerwehr des Monats Februar verdient. Für ihren Einsatz und ihr Engagement danke ich den Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern sehr", so Innenminister Roman Poseck.

Die Anerkennungsprämie in Höhe von 1.000 EUR wollen wir in weitere Schallschutz Elemente in den Büroräumen investieren.

Als "Feuerwehr des Monats" werden seit August 2007 vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport Freiwillige Feuerwehren ausgezeichnet, die neue oder innovative Ideen erfolgreich in die Tat umgesetzt haben. Diese Impulse und der geleistete Einsatz sollen nicht verborgen bleiben, sondern anerkennend ausgezeichnet werden und anderen Feuerwehren als gutes Beispiel dienen. Die Ausgezeichneten werden regelmäßig im "FLORIAN Hessen", dem zentralen Fachmagazin für die Feuerwehren in Hessen, und auf der Internetseite des Hessischen Innenministeriums vorgestellt.

