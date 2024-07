Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfälle auf der BAB 8/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 09.07.2024 in der Zeit von 15.40 Uhr bis 15.46 Uhr ereigneten sich auf der Bundesautobahn 8, Richtungsfahrbahn Pirmasens in Höhe der Anschlussstelle Zweibrücken-Mitte zwei Verkehrsunfälle als zwei PKW über einen auf der rechten Fahrspur liegenden Verbundstein fuhren. Hierbei platze an einem Mercedes-Benz und an einem BMW jeweils der linke Vorderreifen. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 600.- Euro belaufen. Der Verbundstein, welcher vermutlich von der Ladefläche eines vorausfahrenden Fahrzeugs gefallen ist, wurde durch die eintreffende Polizeistreife beseitigt. Wer kann Angaben zum Verlierer des Verbundsteins machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

