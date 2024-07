Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 07.07.2024, 14.00 Uhr bis Montag, 08.07.2024, 08.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter eine doppelt verglaste Hauseingangstür an einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Pöhlmann-Straße. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 500.- Euro. Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

