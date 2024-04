Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 43-Jähriger sorgt für großes Polizeiaufgebot

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann mit einer echt aussehenden Schusswaffe sorgte am Mittwochabend im östlichen Stadtgebiet für Aufregung. Eine Streife der Bundespolizei war im Asternweg von Zeugen auf den Verdächtigen hingewiesen worden. Nach den Zeugenangaben habe sich der Mann konkret nach einem 55-Jährigen erkundigt und dabei die Pistole vorgezeigt. Im Raum stand, dass er ihm mit der Waffe etwas antun wollte. Einsatzkräfte der Bundespolizei, des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik und des Polizeipräsidiums Westpfalz fahndeten nach dem Verdächtigen. Sie kamen einem 43-Jährigen auf die Spur, den Spezialkräfte am späten Abend widerstandslos in seiner Wohnung im Stadtgebiet festnahmen. In der Wohnung stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe sicher. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Er wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens, der Bedrohung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. |erf

