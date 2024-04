Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jogger von unbekanntem Täter attackiert

Kaiserslautern (ots)

Ein Jogger meldete sich am Dienstagnachmittag auf dem "Altstadtrevier" in Kaiserslautern, um eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen einen Unbekannten zu erstatten. Der Mann berichtete den Beamten, dass er am vergangenen Freitag (13.04.) gegen 16 Uhr in der Entersweilerstraße von dem späteren Angreifer zunächst in verbal aggressiver Weise angesprochen wurde. Ehe er sich versah, griff der Unbekannte den 61-Jährigen an und stieß ihn auf den Boden. Als er am Boden lag, verspürte das Opfer einen harten Schlag ins Gesicht. Dadurch erlitt der Läufer schwere Verletzungen im Gesicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 61-Jährige konnte den Täter leider nicht genau beschreiben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2150.

