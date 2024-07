POL-PDPS: Auto zerkratzt

Zweibrücken (ots) - Am Sonntagabend, 07.07.2024, gegen 21.45 Uhr bemerkten Zeugen in der Oselbachstraße von einem Balkon aus eine Frau, welche um Hilfe schreiend aus einem Nachbargebäude gerannt kam und von einem Mann verfolgt wurde. Der 36-jährige Mann habe der 26-jährigen Frau mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Diese erlitt durch die Schläge sichtbare Hämatome und Schürfwunden an der linken Wange, an ...

