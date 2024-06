Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Hamm: Mann durch Messerstiche schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Am Samstag gegen 01:25 h wurde an der Bahnhofstraße in Hamm ein 39-Jähriger aus Hamm durch Messerstiche schwer verletzt. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Mann einen anderen Mann mit einem Messer attackierte. Der Zeuge schritt ein, woraufhin der Tatverdächtige flüchtete. Bei der Fahndung konnten die Polizeibeamten einen 22-Jährigen aus Hamm antreffen, auf den die Beschreibung zutraf. Zudem hatte der 22-Jährige Blut an seiner Kleidung. Er wurde festgenommen. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich der Tatverdächtige und der Geschädigte. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes übernehmen die Staatsanwaltschaft Dortmund und eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Recklinghausen. Dieses unterstützt das eigentlich zuständige Polizeipräsidium Dortmund während der Fußballeuropameisterschaft. Die Ermittlungen dauern an.

Medienschaffende richten ihre Anfrage bitte an die Staatsanwaltschaft Dortmund unter der Nummer: 0172 3752758

