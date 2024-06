POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtige nach Körperverletzung gesucht - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Heyerhoffstraße ein. Um in das Haus zu gelangen versuchten sie mit massiver Gewalt die Terassentür aufzuhebeln, dabei ging die Verglasung der Tür zu Bruch und ermöglichte den Einstieg ins Gebäude. Sie durchsuchten alle Räume nach Beute. Mit Uhren, Schmuck und Schlüsseln flüchteten die ...

