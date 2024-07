Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung/Fahren unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

Am Sonntagabend, 07.07.2024, gegen 21.45 Uhr bemerkten Zeugen in der Oselbachstraße von einem Balkon aus eine Frau, welche um Hilfe schreiend aus einem Nachbargebäude gerannt kam und von einem Mann verfolgt wurde. Der 36-jährige Mann habe der 26-jährigen Frau mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Diese erlitt durch die Schläge sichtbare Hämatome und Schürfwunden an der linken Wange, an der oberen Stirn und an der Nase. Daraufhin begab sich der 32-jährige Zeuge vom Balkon auf die Straße und riss den Schläger zu Boden und versetzte diesem mit dem Ellenbogen einen Schlag ins Gesicht, wobei keine sichtbaren Verletzungen festgestellt werden konnten. Die geschlagenen Personen lehnten eine ärztliche Versorgung ab. Dem 36-jährigen Schläger wurde ein Platzverweis erteilt. Während der Sachverhaltsaufnahme konnte vor Ort ein zur Körperverletzung hinzukommender 48-jähriger VW-Fahrer angetroffen werden, welcher seinen PKW unter Alkoholeinfluss im öffentlichen Straßenverkehr geführt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,64 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. /pizw

