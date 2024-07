Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

Am 06.07.2024 beschädigte ein 52-jähriger Halter eines Peugeot Partner um 18:40 Uhr beim Einparken in der Querstraße einen dort geparkten Ford Transit. Danach entfernte dieser sich schwankend von der Örtlichkeit, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Der Vorfall konnte von einem Zeugen beobachtet werden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Verursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen und bei ihm deutlich Atemalkolholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Daraufhin wurde ihm auf Anordnung eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf jeweils ca. 500 Euro geschätzt. |PIZW

