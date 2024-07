Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 05.07.2024 parkte die 40-jährige Halterin eines schwarzen Dacia Logan ihr Fahrzeug um 14:50 Uhr auf dem Hilgardparkplatz. Nach ihrem Einkauf fuhr sie noch zum Schuhgeschäft Deichmann in die Saarpfalzstraße und parkte dort ab ca. 15:20 Uhr. Um 15:40 Uhr stellte sie dann an ihrem Fahrzeug Beschädigungen am hinteren, linken Kotflügel fest. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Ein Unfallverursacher konnte bis jetzt nicht ermittelt werden. |PIZW

