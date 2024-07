Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Großsteinhausen (ots)

Am Montag, 08.07.2024, gegen 14.50 Uhr befuhr ein 69-jähriger Motorradfahrer mit seiner Yamaha die Landesstraße 478 von Großsteinhausen kommend in Richtung Dietrichingen. Ca. ein Kilometer vor der Ortseinfahrt Dietrichingen kam der Motorradfahrer in einer Linkskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kam auf einer neben der Fahrbahn befindlichen Wiese zum Stillstand. Der Motorradfahrer erlitt eine Thoraxprellung und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. /pizw

