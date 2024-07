Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl

Obersimten (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitag zwischen 13.00 Uhr und 18.10 Uhr Zutritt zu einem Werkstattgebäude in der Hauptstraße, indem sie die Tür aufbrachen. Im Inneren entwendeten sie drei Arbeitsmaschinen und entfernten sich in unbekannte Richtung. Schadenshöhe: circa 700 Euro Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

